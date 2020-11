Der Herbstaufschwung am Arbeitsmarkt hat sich auch im Oktober im Raum Karlsruhe/Rastatt/Pforzheim fortgesetzt. Nach Angaben der Arbeitsagenturen sank die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat deutlich.

Die Unternehmen meldeten dem Arbeitgeberservice auch wieder deutlich mehr offene Stellen, freut sich der Chef der Arbeitsagentur Karlsruhe-Rastatt, Ingo Zenkner. Allerdings würden sich die Einschränkungen des öffentlichen Lebens künftig wieder auf den Arbeitsmarkt auswirken.

Weniger Arbeitslose im Enzkreis und Kreis Calw

In den letzten Monaten hätten insgesamt knapp 87.500 Beschäftigte zumindest zeitweise Kurzarbeitergeld bekommen, so Zenkner. Vorrangig in der Metall- und Elektroindustrie, im Einzelhandel und in der Gastronomie.

Auch im Bereich der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim hat sich die Zahl der Arbeitslosen im Oktober positiv entwickelt. Die Arbeitslosenquote liegt aber - wie überall - deutlich über der im Oktober 2019.