Helferin im Impfzentrum: Tatjana Götter aus Sulzfeld

Nur leider, ausgerechnet an ihrem Geburtstag hat Tatjana Götter aus Sulzfeld ihren letzten Arbeitstag im EGO Impfzentrum . Der Job war gut, die Kollegen auch, die gelernte Kosmetikerin ist voll des Lobes

Sie hätten gerne noch viel mehr Menschen geimpft, sagt Tatjana Götter. Das sie sich dabei selbst anstecken könnte, war für sie kein Problem.

Ihre ganze Familie hat gleich zu Beginn den Piks bekommen. Und ganz verschont blieb ihre Familie von Corona auch nicht. Ihr Vater war sehr krank, über Weihnachten, berichtet die sulzfelder Helferin. Aber jetzt mit dem blick zurück, ist sie zufrieden mit ihrer Arbeit im Impfzentrum

So wie Tatjana Götter geht es den meisten vom Sulzfelder Stammpersonal . Heute Abend gibt’s ei n großes Abschiedsfest in der umgebauten Fabrikhalle am Ortsrand. Dann ist entgültig Schluß. Und auch der organisatorische Leiter Patrick Kössler muss ins Karlsruher Landratsamt zurück

Tatjana Götter hatte schon vier Monate früher in ihren alten Job zurüpck kehren können- sie ist bis zum schluß da geblieben. Und jetzt?-

Sagt die sulzfelderin mit einem Lächeln. Die acht Monate haben sie verändert, erzählt sie. Sie würde gerne weiter mit Menschen arbeiten. Das hat sie heraus gefunden

