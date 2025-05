per Mail teilen

In Linkenheim-Hochstetten zerfrisst der Heldbockkäfer eine alte Eiche. Jetzt steht die Gemeinde vor einer Entscheidung: Artenschutz oder Baggersee-Parkplatz?

In Linkenheim-Hochstetten im Kreis Karlsruhe steht eine alte Eiche. Sie ist zerfressen, aber schützenswert. Nicht wegen des Baumes an sich, sondern wegen der Bewohner. Sogenannte Heldbockkäfer haben sich dort eingenistet und die sind vom Aussterben bedroht. Eigentlich ein Grund zur Freude, doch für die Gemeinde bedeutet das Aufwand.

Mitten auf dem Parkplatz steht die Eiche, die am stärksten vom Heldbock-Käfer befallen ist. SWR

Trotz Heldbockkäfer: Fällen oder nicht fällen?

Denn der Baum darf deshalb nicht einfach gefällt werden. Der Parkplatz gilt jetzt als einer der wenigen Lebensräume, die es für den Heldbockkäfer noch gibt. Und so macht der Baum Arbeit und verursacht Kosten. Der Baumsachverständige Ralf Kastner muss den Baum regelmäßig vermessen. Das heißt, eigentlich vermisst er, wie hohl der Baum ist. Er könnte im schlimmsten Fall ein Sicherheitsrisiko darstellen.

Denn: Je hohler der Baum, desto wahrscheinlicher stürzt er um. Und wenn er droht umzufallen, dann muss er entweder aufwendig gestützt werden oder der Parkplatz um die Eiche muss großflächig abgesperrt werden. Für die Ausflügler zum Baggersee Streitköpfle und auch für die Gemeindekassen wäre das ein Verlust. Denn mit dem Parkplatz verdient sie Geld. Und weniger Parkfläche heißt weniger Einnahmen.

Mithilfe von Schall prüft der Baumsachverständige Ralf Kastner, wie hohl der Baum auf dem Parkplatz in Linkehim-Hochstetten schon ist. SWR

"Gefahr im Verzug", sagt Peter Pramann, der Beauftragte für Umwelt in der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten, aber eben erst im Verzug. Noch steht es nämlich überraschend gut um den Baum - trotz des Heldbock-Käfers. Noch hat der Baum genügend festes Holz. Außerdem konnte Ralf Kastner bisher noch keinen Schimmel feststellen.

Wenn solche großen Bohrlöcher im Baum sind, dann kommt die Luft mit den Pilzsporen da rein. Der Baum ist seit Jahren befallen, dass sich da immer noch kein aggressiver Pilz zeigt, hat mich verwundert.

Der Heldbock-Käfer kostet Geld

Sowohl Ralf Kastner wie auch Peter Pramann, Beauftragter für Umweltfragen in Linkenheim-Hochstetten, betonen: Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Baum abstirbt oder gefällt werden muss. Bis dahin kostet der Heldbockkäfer Geld. Rundr 20.000 Euro alleine für eine Baumstütze, schätzt Peter Pramann. Außerdem müssen auch die regelmäßigen Messungen bezahlt werden. Nicht nur für diesen Baum, sondern zukünftig auch für alle weiteren 30 Bäume, die auf dem Parkplatz am Baggersee Streitköpfle stehen. Denn bislang sind bereits zehn weitere Bäume befallen.

Peter Pramann ist Beauftragter für Umweltfragen in der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten SWR

Selbst, wenn die Gemeinde eine Sondergenehmigung zum Fällen bekommen würde, würden die Baumstämme in der Nähe des Parkplatzes abgelegt werden müssen. Damit aus den Larven der vom Aussterben bedrohten Art die Käfer schlüpfen und andere Bäume besiedeln könnten. Und dann würde das Stutzen und Stützen wieder von vorne anfangen, an den anderen Bäumen, so die Befürchtung der Experten.

Eine Sysiphos-Arbeit für Peter Pramann und die Gemeinde. Für die Heldbock-Käfer aber ist das Engagement überlebenswichtig. Die bleiben ihren Bäumen nämlich treu und breiten sich kaum aus. Wenn die Bäume auf dem Parkplatz also gefällt würden, dann gäbe es auch dort die seltene Käferart nicht mehr.

Parkplatz in Linkenheim-Hochstetten möglicherweise letzter Zufluchtsort für den Käfer

Die Ortstreue ist es unter anderem, die es so schwer macht, den Käfer zu erhalten. In der Region um Karlsruhe hat der Heldbock nur noch ein Zuhause. Hier kommen sie immer wieder vor. Deutschlandweit sind die Tiere vom Aussterben bedroht. Das macht den Parkplatz in Linkenheim-Hochstetten vermutlich zu einem ihrer letzten Zufluchtsorte.

Die Käfer sind mit ihrem Wohnort nämlich wählerisch. Sie mögen Eichen, am besten alt, breit und sonnig sollten sie sein. Damit fallen die meisten Wälder schon einmal weg. Die Käfer bevorzugen freistehende Bäume, und da ist der Parkplatz in Linkenheim-Hochstetten ein absolutes Paradies.

Der Heldbock-Käfer bohrt Gänge in alte Eichen. Wie hier auf dem Parkplatz am Baggersee Streitköpfle. SWR

Artenschutz oder Versicherungsschutz?

Wer hat auf dem Parkplatz letztendlich Vorrang, die Besucher des Baggersees oder die Heldbockkäfer? "Kann man den Artenschutz in der Art und Weise weiter betreiben, wie er momentan praktiziert wird?", fragt sich Peter Pramann. Denn die Käfer bereiten die Bäume auch für andere bedrohte Arten vor.

Eins steht fest: der Umgang mit den Bäumen auf dem Baggerseeparkplatz in Linkenheim-Hochstetten könnte ein Präzendenzfall für andere Gemeinden mit ähnlichen Problemen werden.