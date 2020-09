per Mail teilen

Städte in der Region wollen im Herbst Heizstrahler und andere Maßnahmen zulassen, um Gastronomie im Außenbereich weiter zu ermöglichen. Der Hotel- und Gaststättenverband hatte vor neuen Umsatzeinbrüchen durch die Corona-Situation gewarnt.

In Karlsruhe entscheidet der Gemeinderat Ende September über eine Lockerung des Verbots von Heizstrahlern, gleichzeitig soll über die Verwendung von Zelten im Außenbereich diskutiert werden. Die Stadt Pforzheim prüft derzeit die Rechtslage. Man denke über eine Verlängerung der Außensaison nach, so ein Sprecher.

SWR-Reporter Mathias Zurawski erklärt im Gespräch mit Katharina Raquet welche Positionen die Städte in der Region haben:

Insolvenzen und Leerstände vermeiden

In der Ettlinger Altstadt sind Heizstrahler verboten, Oberbürgermeister Johannes Arnold will jedoch schnell und unbürokratisch eine Ausnahmeregelung schaffen. Insolvenzen und Leerstände müssten unbedingt verhindert werden, so Arnold im SWR.