per Mail teilen

In Bretten ist eine größere Menge Heizöl in die Weißach geflossen. Die Feuerwehr konnte die Ausbreitung des Öls weitgehend eindämmen.

Derzeit werde das mit Heizöl verschmutzte Wasser eines angrenzenden Teiches von einer Spezialfirma gereinigt, sodass Tiere und Pflanzen dort nicht zu Schaden kommen, so ein Sprecher der Feuerwehr. In der Weißach bleiben weiterhin sogenannte Matten-Sperren ausgelegt, die verhindern, dass sich das mit Öl verunreinigte Wasser weiter ausbreiten kann.

Langwieriger Einsatz für Feuerwehr in der Weißach

Gegen 9 Uhr am Mittwochmorgen wurde die Brettener Feuerwehr über das Öl in der Weißach informiert, teilte die Stadt Bretten mit. In erster Linie betroffen ist demnach das Gebiet rund um das Gelände des Angelvereins und Kleintierzuchtvereins im Südosten der Stadt.

Maßnahmen zur Eindämmung des Öls laufen

In Zusammenarbeit mit dem Umweltamt und dem Tiefbauamt der Stadt Bretten war die Feuerwehr den ganzen Tag im Einsatz, um die Ausbreitung des Öls einzudämmen. Laut der Stadt wurde auch die Gewässeraufsicht des Landratsamts informiert. Eine Spezialfirma wurde mit der Entsorgung des Öls beauftragt.

Ursache und Schäden noch unklar

Nach Angaben der Feuerwehr wurde die Stelle im Boden gefunden, aus der das Öl in den Bach gelaufen ist. Wo das Öl aber herkommt, ist weiterhin unklar. Über die entstandenen Schäden können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden, heißt es seitens der Stadt weiter.