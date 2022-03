Heizöl-Händler und Panikkäufe

Amto Laster

Brigitte Armbruster hat schon auf den Öl-Laster gewartet. Die 74-Jährige steht an ihrer Haustür in Königsbach-Stein, als der hellgrüne Lkw anhält und der Fahrer aussteigt.

Noch sind ihre Vorräte im Keller nicht ganz aufgebraucht, aber die ältere Frau lässt lieber jetzt schon mal nachfüllen - etwa 3.000 Liter, Sicher ist Sicher. Trotz der steigenden Energiepreise.

Sven Dietrich fährt schon seit zwölf Jahren Heizöl aus. Doch das was gerade am Markt passiert, hat er noch nicht erlebt, erzählt der 40-Jährige, während er einen Schlauch von seinem LKW zum Haus zieht.

Nein, von Normalität ist der Energiemarkt gerade meilenweit entfernt. Der Heizöl-Preis ist seit einem Jahr um etwa 50 bis 70 Prozent gestiegen, sagt der Geschäftsführer der ZG Raiffeisen Energie in Karlsruhe, Frank Maier. Der Ukraine-Krieg habe in den letzten Tagen zum Teil zu Panikkäufen geführt.

Hamsterkäufe sind die eine Seite - Andere Kunden wiederum würden wegen der Preise jetzt erst mal nur sehr kleine Mengen bestellen. Der Energie-Experte rät in jedem Fall zu Gelassenheit. Die Versorgung sei gesichert. Kalte Füße muss niemand bekommen.

Die Tanks in Brigitte Armbrusters Keller in Königsbach-Stein sind wieder gefüllt. Heute scheint zum Glück auch noch die Sonne in ihre Wohnung.

Für Sven Dietrich geht’s wieder in den Öl-Laster. Fünf Kunden hat er heute noch auf seiner Liste. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass er da auch wieder auf den Ukraine-Krieg angesprochen wird.

