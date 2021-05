In einem Wald zwischen den Östringer Ortsteilen Odenheim und Eichelberg, da finden sich sieben seltsame Löcher im Boden. Jeweils einen Meter im Durchmesser ist der Eingang an der Erdoberfläche. Darunter verbergen sich Höhlen, die irgendjemand vor langer Zeit in den Lößlehm gegraben hat. Wie Birnen oder Flaschen könnte man sich so ein Loch vorstellen. Die Einheimischen sagen „Lärmenlöcher“ dazu, aber schon der Name ist verwirrend. Heiner Kunold berichtet.