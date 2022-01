Heike Springhart - Mit Zuversicht und Humor ins Amt der Bischöfin

Heike Springhart ist die erste Frau im Amt der Bischöfin der evangelischen Landeskirche in Baden. Vor ihrem Amtsantritt im April ist sie zu Gast im Sonntagsspaziergang in SWR4 Baden-Württemberg.

Heike Springhart lacht gerne. Und am liebsten mit anderen. "Was mich als Christin trägt, das ist die Gewissheit, dass wir unser Leben und die Zukunft dieser Welt nicht nur in unserer Hand haben, aber sie gestalten müssen", sagt die designierte Bischöfin der evangelischen Landeskirche in Baden.

Springhart: Mit "Glaubensheiterkeit" geht vieles leichter

Sie benütze gerne den Begriff der "Glaubensheiterkeit", denn die Welt war ja noch nie rosarot, sagt Heike Springhart. Aber - davon ist die Professorin für Theologie überzeugt: mit Heiterkeit, Humor und Zuversicht gehe alles ein bisschen besser und leichter.

Kommt gerne auch mal mit dem Fahrrad: Heike Springhart, die neue Bischöfin der evangelischen Landeskirche in Baden. SWR

Heike Springhart wird im April als erste Frau ins Amt der Bischöfin der evangelischen Landeskirche in Baden (EKIBA) eingeführt. Auf sie warten in den kommenden Jahren schwierige Aufgaben. Immer mehr Menschen kehren den Kirchen den Rücken, die evangelische Landeskirche muss dank geringerer Einnahmen in den kommenden zehn Jahren rund 30 Prozent einsparen.

"Kirche ist letztlich immer auf etwas anderes hin unterwegs, theologisch könnte man sagen: auf das Reich Gottes."

Heike Springhart will diese schwierige Aufgabe, die evangelische Landeskirche in Baden in eine gute Zukunft zu führen, gelassen und kreativ angehen.