1250 Jahre Heidelsheim - Stadtjubiläum mit leichter Verspätung

1250 Jahre - Plus zwei! Das feiert Heidelsheim am Wochenende mit einem großen Fest. Eigentlich war es schon 2020 soweit, aber Corona machte den Heidelsheimern einen Strich durch die Rechnung.

Im Saalbachtal ist man hartnäckig, also wird nachgefeiert. 770 wurde der Ort erstmals im Codex des Klosters Lorsch erwähnt. Im Mittelalter war Heidolfesheim, wie der Ort zur damaligen Zeit hieß, Reichsstadt und ein nicht unbedeutender Handelsort. Das merkt man den Heidelsheimern noch heute an, sagen viele in Bruchsal und Umgebung.

"Heidelsheim war schon Stadt, da haben andere noch auf der Wiese die Gänse gehütet!"

Heidelsheim war Reichsstadt und Handelsort

Tatsächlich war Heidelsheim im Mittelalter ein durchaus bemerkenswerter Handelsort, sagt auch Bruchsals Kulturamtsleiter Thomas Adam. Wie Durlach, Sinsheim, Ettlingen oder Heilbronn ist Heidelsheim eine Gründung der Staufer und das zeigt, in welcher Liga Heidelsheim im Mittelalter spielte. Zu den Staufern gehörten zahlreiche deutsche Könige und Kaiser.

Der Nachtwächter und der Türmer von Heidelsheim auf einer historischen Aufnahme. SWR

Das ist den rund 5.000 Einwohnern des Bruchsaler Stadtteils auch heute noch bewusst, so der langjährige Türmer von Heidolfesheim Peter Schwedes. "Das wir Reichsstädter sind kommt immer wieder zum Tragen. Wir mussten keine Leibeigenschaft ertragen, waren immer aktiv und deshalb ist auch heute noch bei uns so viel los", sagt Schwedes.

Der Marktplatz von Heidelsheim mit Brunnen und Tor. SWR

Großes Jubiläumswochenende mit Festumzug

Und so wird auch das Jubiläum nicht einfach vergessen, sondern mit einem großen Festwochenende nachgefeiert. Höhepunkt sicherlich der Festumzug mit über 1.000 Teilnehmern, darunter Gäste aus dem Ausland wie die Fahnenschwinger der "Gruppo Storico" aus Volterra am Sonntagnachmittag. Danach folgt der "Abend der Vereine" mit Jubiläumsfestakt und Lasershow. An jedem Abend treten Heidelsheimer Bands auf der Bühne am Festplatz auf und am Montag gibt es zum Abschluss ein großes Kinderfest sowie einen Heimatabend.