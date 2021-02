per Mail teilen

Ein Werk des Expressionisten Erich Heckel aus der Kunsthalle Karlsruhe soll vom Land Baden-Württemberg an die Erben des jüdischen

Vorbesitzers zurückgegeben werden. Das empfiehlt die beratende Kommission für NS-Raubgut.

Es handelt sich um das Ölgemälde „Geschwister“, das zu den Beständen der Kunsthalle Karlsruhe gehört. Der Künstler Erich Heckel selbst hatte es 1967 der Kunsthalle gestiftet. Die Erben eines jüdischen Sammlers erhoben jedoch Ansprüche, da das Werk ihrem Vorfahren von den Nationalsozialisten entzogen worden sei. Das Land Baden-Württemberg schaltete daraufhin die beratende Kommission für NS-Raubkunst ein.

Kommission: "NS-verfolgungsbedingter Entzug"

Diese kommt jetzt einstimmig zu dem Schluss, dass von einem NS-verfolgungsbedingten Entzug auszugehen sei – und empfiehlt die Rückgabe an die Erben. Man habe nicht aufklären können, wann und unter welchen Bedingungen das Bild aus dem Besitz des jüdischen Sammlers zurück in den Besitz des Künstlers gelangte.

Wie kam Gemälde zurück zum Künstler?

Heckel malte das Gemälde "Geschwister" 1913. Laut Kommission befand es sich bis 1934 im Eigentum des Historikers Max Fischer. Wegen seiner jüdischen Abstammung wurde er von den Nationalsozialisten verfolgt. 1935 verließ Fischer Deutschland. 1944 befand sich das Gemälde im Keller von Heckels Wohnhaus in Berlin. Wie es dort hin gelangte, bleibt unklar.

"Es konnte nicht aufgeklärt werden, wann und unter welchen Bedingungen zwischen Januar 1934 und Januar 1944 Erich Heckel in den Besitz des Gemäldes gelangte oder sogar Eigentum an diesem erhielt."

Beratende Kommission für NS-Raubkunst

Erben wollen Bild an Museum in den USA stiften

Die Erben haben nach Angaben der Kommission angekündigt, das Gemälde an das Virginia Museum of Fine Arts zu stiften, was man als besondere Geste würdige. Die Aufgabe der beratenden Kommission ist es, bei Meinungsverschiedenheiten über möglicherweise NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut zwischen den heutigen Besitzern und den damaligen Eigentümern oder deren Erben zu vermitteln, wenn dies von beiden Seiten gewünscht wird.