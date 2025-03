25 Hebammen bekommen am Freitag in Karlsruhe ihre Berufserlaubnis. Sie sind die ersten, die ein Duales Studium gemacht haben. Zwei berichten von vergossenen Tränen und Glücksmomenten.

25 Absolventinnen der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Karlsruhe feiern eine Premiere: Sie gehören zum ersten Abschlussjahrgang des Studiengangs Angewandte Hebammenwissenschaft und freuen sich über ihren Abschluss "Bachelor of Science". Diese staatlich anerkannte Berufsqualifikation haben sie sich in den vergangenen dreieinhalb Jahren hart erarbeitet. Während des dualen Studiums wurde auch die ein oder andere Träne vergossen.

Hebamme werden an der Hochschule - erste Erfahrungen

Eine Absolventin des neuen Studiengangs ist Anna Reiter. Den Berufswunsch Hebamme hat sie schon als kleines Mädchen in viele Freundesbücher geschrieben. Durch ein Praktikum während Corona wurde der Kindheitswunsch wieder geweckt. Schon im Praktikum durfte sie eine Geburt hautnah miterleben und wusste gleich: "Das möchte ich beruflich machen". Denn das Betreuen von Geburten sei einfach magisch: "Das kann man tatsächlich gar nicht beschreiben. Das muss man erleben."

Lilli Frei und Anna Reiter haben sich im Studiengang kennengelernt. SWR

Durch ihr Duales Studium erlebte sie viele besondere Momente. Während ihrer Praxisphasen an der ViDia Frauenklinik in Karlsruhe betreute sie Geburten und betrieb Schwangerschaftsvorsorge. Die Theorie gab es an der Dualen Hochschule, etwa in Hebammenkunde, Gesundheitsmanagement oder bei den betriebswirtschaftlichen Grundlagen. Trotz des anstrengenden Studiums bereut Anna Reiter ihre Wahl keineswegs und arbeitet ab April als studierte Hebamme in der ViDia Frauenklinik.

Studium statt Ausbildung – der neue Weg zur Hebamme Mit dem Hebammenreformgesetz vom Januar 2020 wurde die Hebammenausbildung umfassend modernisiert. In einem dualen Studium werden Hebammen seitdem akademisch im Rahmen von Regelstudiengängen ausgebildet. Dadurch lässt sich die berufliche Ausbildung mit einem wissenschaftlichen Studium verbinden. „Es ist per Gesetz angelegt, dass es sowohl Praxisphasen als auch Theoriephasen gibt. Und die DHBW bietet von ihrer Grundstruktur ideale Voraussetzungen, diese duale Struktur auch umsetzen zu können", erklärt Prof. Dr. phil. Anneliese Tometten-Iseke. Sie ist Studiengangsleiterin für Angewandte Hebammenwissenschaft an der DHBW Karlsruhe. Die Praxiseinsätze während des dualen Studiums können im Krankenhaus, im ambulanten Bereich oder in einem Geburtshaus stattfinden. Ziel der akademischen Ausbildung ist es, theoretisches Wissen praktisch anwenden zu können. Das duale Studium wird mit dem Titel „Bachelor of Science“ abgeschlossen. Neben einer staatlich anerkannten Berufsqualifikation erhalten die Absolventinnen dadurch die Möglichkeit, in einem Masterstudium weiter zu lernen, zu forschen oder selbst in die Lehre zu gehen.

Der Moment, wenn die Mutter ihr Kind das erste Mal an die Brust nimmt, da kriege ich jedes Mal wieder Gänsehaut und muss meistens auch ein bisschen mitheulen.

Als studierte Hebamme zurück im Kreißsaal

Auch Lilli Frei gehört zum ersten Abschlussjahrgang. Die 22-Jährige wurde selbst im Kreißsaal der ViDia Klinik geboren. Für sie schließt sich mit ihrem Bachelor-Abschluss der Kreis. Das Duale Studium zur Hebamme hat ihr viele magische Momente beschert, aber auch Erschöpfung und Anstrengung. Denn eine Stütze für Gebärende zu sein, könne hart, aber gleichzeitig auch erfüllend sein. Dementsprechend würde sie sich etwas mehr Wertschätzung für Hebammen wünschen.

An der Dualen Hochschule Karlsruhe Hebammenwissenschaft studieren

Im Oktober startet der nächste Jahrgang in das Studienabenteuer Angewandte Hebammenwissenschaft. An der DHBW Karlsruhe können dann 31 Studierende starten. Mit den Standorten in Stuttgart und Heidenheim gibt es insgesamt 125 duale Studienplätze in Baden-Württemberg.

Dieser Studiengang ist ja quasi noch in den Kinderschuhen. Weil das der erste Jahrgang ist, der wirklich voll akademisiert studiert hat. Wir lernen mit jedem Jahrgang und mit jeder Prüfung dazu.

25 Absolventinnen feiern ihren Abschluss an der Dualen Hochschule Karlsruhe SWR

Die ViDia Frauenklinik in Karlsruhe, an der auch Anna und Lilli ihre Praxisphase absolviert haben, bietet im Rahmen des Studiengangs sechs Plätze. Ausbildungsleiterin Julia Kirschenmann muss aus 135 Bewerbungen auswählen. Voraussetzung ist neben dem Abitur auch ein Praktikum in der Geburtshilfe. Das soll gewährleisten, dass die Studierenden auch wirklich mit dem Alltag der Hebamme und der Geburtsbegleitung zurechtkommen.