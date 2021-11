"Tierisch gut" in der Messe Karlsruhe - Alles für den Hund

per Mail teilen

Die Haustier-Messe "Tierisch Gut" in der Messe Karlsruhe dreht sich am kommenden Wochenende rund um den Hund. Wegen der Corona-Pandemie wurden die Themenbereiche reduziert.

Um Mindestabstände zwischen den Besuchern zu gewährleisten, gibt es in diesem Jahr im Gegensatz zu den Vorjahren keine Katzen- und Aquaristik-Themenbereiche. Dafür präsentieren am Samstag und Sonntag über 100 Ausstellende alles für den Hundebedarf - von Futter über Pflege bis zu Zubehör.

"In der Corona-Zeit wurden sehr viele Haustiere angeschafft. Die Besucher brauchen und bevorzugen persönliche Beratung, wenn es um den geliebten Vierbeiner geht."

Besondere Hunderassen in der Messe Karlsruhe

Höhepunkte in der Messe Karlsruhe sind zwei internationale Rassehundeausstellungen - mit mehr als 5.300 Hunden aus über 250 Rassen. Dazu gibt es ein umfassendes Rahmenprogramm: Besucher können unter anderem Hundesportarten wie Dog Dancing und Dog Frisbee kennen lernen oder sich über die richtige Erziehung ihrer Hunde informieren. Ein Fokus liegt darüber hinaus auf nachhaltiger Tiernahrung.

"Grundsätzlich scheinen mir kleinere Hunde zunehmend im Trend zu liegen. Sie fressen und kosten daher weniger und haben in der Regel keinen extremen Bewegungsbedarf."

Rund um das Haustier dreht sich die Messe "Tierisch gut" in Karlsruhe Pressestelle Messe-Karlsruhe-Jürgen-Rösner.JPG

Auch die Hundezucht sei durch die Pandemie erschwert worden, sagte Ulrich Reidenbach vom Landesverband Baden-Württemberg für Hundewesen. Seriösen Züchtern hätten zum Teil die Bewertungsergebnisse, die vor einer Zucht notwendig sind, gefehlt. Dies habe auch dazu beigetragen, dass der Handel mit Welpen aus fragwürdiger Zucht floriert habe.

"Tierisch gut" unter Corona-Bedingungen

Nach aktueller Corona-Warnstufe müssen Besucher geimpft oder genesen sein, oder brauchen einen aktuellen PCR-Test. Sollte in Baden-Württemberg vor Beginn der Messe noch die Alarmstufe in Kraft treten, wären sogar nur genesene oder geimpfte Besucher zugelassen. Auch angeleinte Hunde mit einer Tollwut-Impfung, die mindestens 21 Tage alt ist, dürfen mitgebracht werden.

Im vergangen Jahr war die Haustiermesse wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Im Jahr davor kamen 25.000 Besucher. So viele würden es aufgrund der aktuellen Situation in diesem Jahr sicherlich nicht werden, so Projektleiterin Klimesch. Sie rechne trotzdem mit einem großen Interesse.