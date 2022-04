Wer wohnt in der Nr. 70? Eine Künstlerin aus Karlsruhe im Portrait

70 Jahre Baden-Württemberg: Zum Jubiläum besuchen wir per Zufall Menschen, die in einer Hausnummer 70 wohnen. In Karlsruhe treffen wir auf eine Künstlerin, die Unternehmen hilft, erfolgreich zu sein.

Ein ruhiger Morgen in der Karlsruher Südstadt, mit ihren engen Straßen, den Mietshäusern aus der Gründerzeit und ihrer multikulturellen Bevölkerung. Passend zum Landesjubiläum ist die schmiedeeiserne Hausnummer 70 Gold hinterlegt. Von Stuttgart über Aachen nach Karlsruhe 3. Stock, Altbau, 2 Zimmer, Küche, Bad mit lauschigem Balkon in den ruhigen und grünen Innenhof, hier wohnt Maike Ahrens. Wir setzen uns an den Küchentisch, es gibt Ingwertee und Wasser, wir sind gleich beim „Du“. Sie stammt ursprünglich aus Stuttgart und ist viel rumgekommen. Bevor sie nach Karlsruhe zog, studierte sie Geografie in Aachen. Dort fühlte sie sich sehr wohl und war nicht unbedingt erfreut, als sie vor 13 Jahren wieder zurück in den Süden nach Karlsruhe zog – wegen des Jobs. "Einfach dieses Schwäbisch-Badische wieder zu hören, das war ganz eigenartig." Maike Ahrens: Künstlerin & Wirtschaftsförderin Zunächst pendelte sie von der Fächerstadt nach Pforzheim, mittlerweile arbeitet sie bei der Stadtverwaltung im Bereich Wirtschaftsförderung als Wirtschaftsgeografin. Sie betreut Unternehmen, die nach einem Standort suchen oder hilft bei anderen Anliegen zwischen Unternehmen und Stadt zu vermitteln. Ihre Leidenschaft ist das Kunsthandwerk. Sie gestaltet zum Beispiel 3D-Collagen in Sardinen-Büchsen, sogenannte "Dosenbilder" oder "Möwilis", aus Ton gefertigte Möwen mit Miesmuscheln als Flügeln. Maike Ahrens gestaltet Fischdosen und andere Kunstobjekte in ihrer Wohnung. SWR Schwäbisch-Badische Rivalität gehört der Vergangenheit an Mittlerweile gefällt ihr der Süden und Karlsruhe richtig gut. Vor allem die Badeseen, die Umgebung, aber auch die Stadtgröße – nicht zu groß, sodass sich nicht alles verläuft, aber auch nicht zu klein, dass es immer etwas Neues zu entdecken gibt. Als Karlsruherin würde sie sich trotzdem nicht bezeichnen, sondern eher als "Südstädterin". Und ist für sie die Rivalität zwischen Baden und Schwaben ein Thema – als gebürtige Stuttgarterin in Baden? Nicht wirklich. Sie findet die Konkurrenz ist mittlerweile überholt. Manchmal kommt das Thema trotzdem auf, aber dann immer mit einem Augenzwinkern und mehr sollte es auch nicht sein! "Nicht wirklich, also ich glaube es ist ein bisschen überholt. Es ist manchmal mit so einem Augenzwinkern. Ich finde, mehr sollte es eigentlich auch nicht sein!" Eine Frage noch: Was wünscht sie dem Ländle zum Geburtstag? "Ein super ÖPNV", sagt sie und lacht.