Kreistag beschließt Haushaltsplan 2022

Mit einer großen Mehrheit hat der Kreistag des Landkreises Rastatt am Dienstagnachmittag den Haushaltsplan 2022 beschlossen. Der Haushalt hat nach Angaben des Landkreises ein Volumen von knapp 280 Millionen Euro. Trotz gestiegener Ausgaben wird am Ende des Jahres voraussichtlich ein Plus von rund zwei Millionen Euro in den Büchern stehen. Der Landkreis will darüber hinaus seine Schulden weiter reduzieren. Angestrebt wird ein Schuldenstand von 35 Millionen Euro. Das entspricht mehr als der Hälfte der Schulden, die der Landkreis noch im Jahr 2007 hatte.