Über den Doppelhaushalt 2022/23 in Baden-Baden wird erst nach der Oberbürgermeisterwahl im März kommenden Jahres entschieden. Oberbürgermeisterin Margret Mergen (CDU) hat den Tagesordnungspunkt Haushaltsberatung am Montagabend zu Beginn der Gemeinderatssitzung von der Tagesordnung abgesetzt. Der Haushaltsplanentwurf ist umstritten, weil er neue Schulden in Höhe von rund 30 Millionen Euro vorsieht.