Haushalt des Landkreises Karlsruhe eingebracht

Landrat Christoph Schnaudigel (CDU) hat in Ubstadt-Weiher den Haushalt des Landkreises Karlsruhe für das kommende Jahr eingebracht. Er hat ein Gesamtvolumen von 600 Millionen Euro. Die Eckdaten des neuen Haushaltes: Die Kreisumlage wird um einen Prozentpunkt gesenkt. Das bedeutet, die Kommunen müssen erneut weniger an den Kreis abführen. Der Haushalt für 2022 sieht eine Neuverschuldung von rund 6,5 Millionen Euro vor. Über 48 Millionen sind für neue Investitionen vorgesehen. Das ist doppelt so viel wie im Jahr zuvor. Fast 14 Millionen sind für die Neugestaltung des Landratsamtsgeländes vorgesehen und noch einmal über 5 Millionen Euro für den Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs. Über 12 Millionen Euro fließen im Landkreis Karlsruhe im nächsten Jahr in die Sanierung von Schulen.