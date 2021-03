Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat den Haushalt der Stadt Karlsruhe für das laufende Jahr nur unter Auflagen genehmigt. Die Einschränkungen kommen einem Investitionsstopp für die Stadt gleich.

So angespannt wie jetzt war die finanzielle Lage der Stadt seit vielen Jahren nicht mehr. 2021 darf Karlsruhe nach den Vorgaben des Regierungspräsidiums keine neuen Investitionen angehen.

Regierungspräsidium: Projekte verschieben oder streichen

Geplante Ausgaben für 2021 müssen genau überprüft und reduziert werden, fordert die Behörde. Im vergangenen Dezember hatte der Gemeinderat den Jahreshaushalt mit einem Minus von über 100 Millionen Euro verabschiedet. In den Beratungen hatte eine grün-rote Mehrheit im Gemeinderat trotz Sparvorgaben weitere Vorhaben vorwiegend im Klima- und Sozialbereich auf den Weg gebracht.

Das Regierungspräsidium hat die Stadt nun damit beauftragt, die Einnahmen zu steigern und die Ausgaben einschneidend zu reduzieren. In den kommenden Monaten müsse zügig entschieden werden, welche Posten und Projekte verschoben, verzögert oder komplett eingespart werden können.

"Wir müssen finanziell die Kurve kriegen." Frank Mentrup (SPD), Karlsruher Oberbürgermeister

Diskussion über Einsparungen nimmt Fahrt auch

In Karlsruhe soll nun die Diskussion über mögliche Einsparungen forciert werden. Bereits in den Haushaltsberatungen im Dezember war angeklungen, dass im Personalbereich Einsparmöglichkeiten bestehen, weil viele Beschäftigte in den kommenden Jahren in den Ruhestand gehen. Außerdem soll über die großen Posten im Haushalt wie das Badische Staatstheater, den Zoo oder Soziales gesprochen werden. Hier müssten Prioritäten gesetzt werden. Gleichzeitig sollen auch die Einnahmen erhöht werden. Dafür könnten städtische Mieten oder die Gewerbesteuer steigen.

"Die Corona-Krise hat für die städtischen Finanzen wie ein Brandbeschleuniger gewirkt." Gabriele Luczak-Schwarz (CDU), Karlsruher Finanzbürgermeisterin

Auch für das kommende Jahr sind die finanziellen Aussichten der Stadt Karlsruhe schlecht. 2022 wird ebenfalls eine große Lücke zwischen erwarteten Ausgaben und Einnahmen erwartet. Die Hilfen des Landes reichten jedenfalls nicht aus, sagte Finanzbürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz.