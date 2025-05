per Mail teilen

In der Stadtkasse von Baden-Baden klafft ein riesiges Loch. Es fehlen rund 34 Millionen Euro. Das Regierungspräsidium hat eine Kreditaufnahme abgelehnt. Jetzt folgen drastische Maßnahmen.

Baden-Baden will als Reaktion auf die strengen Auflagen des Regierungspräsidiums Karlsruhe Grund- und Gewerbesteuern um 30 Prozent erhöhen, und zwar rückwirkend zum 1. Januar. Die Stadt könnte damit für zusätzliche Einnahmen in Höhe von rund 17 Millionen Euro sorgen. Damit wäre das klaffende Loch in der Stadtkasse zur Hälfte gestopft.

Das Vorhaben stößt aber auf Kritik bei manchen Stadträten, weil die Steuererhöhung viele Privatleute und Gewerbetreibende in Schwierigkeiten bringen könnte. Streit ist vorprogrammiert.

Kurzfristiger Kredit belastet Baden-Baden noch stärker

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat die von der Stadt geplante Aufnahme eines Investitionskredits in Höhe von 33,7 Millionen Euro abgelehnt. Die Aufsichtsbehörde hat es der Stadt aber erlaubt, 20 Millionen Euro als sogenannten Kassenkredit aufzunehmen.

Durch den 20 Millionen-Kredit ist unsere Liquidität verbessert und wir haben ein bisschen Luft.

Bei diesem Kredit handelt es sich allerdings um einen kurzfristigen Bankenkredit, der innerhalb weniger Jahre zurückgezahlt werden muss und entsprechend teurer ist. Die Stadt wollte eigentlich einen über 20 Jahre laufenden, günstigeren Investitionskredit aufnehmen. Nach Angaben der Stadt werde man erstmalig einen solchen Kassenkredit beanspruchen.

Oberbürgermeister unter Druck: Sanierungskonzepte für Baden-Baden gefordert

Die von der Stadtverwaltung geplanten Erhöhungen der Grund- und Gewerbesteuer sollen am Montag im Hauptausschuss erstmals besprochen werden. Ende Mai könnte der Gemeinderat dann über die umstrittene Maßnahme entscheiden. Kritik gibt es zum Beispiel von der CDU-Fraktion. Der Vorsitzende Ansgar Gernsbeck hält die angepeilte Erhöhung von 30 Prozent für zu hoch.

Wir werden auf jeden Fall gegen rückwirkende Erhöhungen der Steuern stimmen, weil die Belastung für Gewerbebetriebe viel zu hoch wäre.

Als Ursachen für die Finanzkrise gab die Stadt unter anderem einbrechende Gewerbesteuereinnahmen sowie explodierende Sozialausgaben an. Außerdem schlage das geplante Klinikum Mittelbaden bereits finanziell zu Buche.