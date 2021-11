Kreis bittet Gemeinden zur Kasse

Die Enzkreis-Gemeinden sollen helfen, den Kreishaushalt auszugleichen. Das sagte Landrat Bastian Rosenau (CDU) bei der Vorstellung des Haushalts 2022.

Knapp 258 Millionen Euro Einnahmen stehen Ausgaben in Höhe von mehr als 263 Millionen gegenüber. Bedeutet ein Minus von knapp sechs Millionen Euro. Dieses Loch sollen die Gemeinden stopfen. Der Haushaltsentwurf sieht dafür eine um 1,6 Prozentpunkte höhere Kreisumlage vor. Um nötige Investitionen – wie etwa der Neubau der Straßenmeisterei Maulbronn - finanzieren zu können, sind zudem neue Schulden in Höhe von neun Millionen Euro geplant. Als besondere Herausforderungen für das neue Haushaltsjahr nannte Rosenau unter anderem den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Zusammen mit Pforzheim will man die Machbarkeit einer Stadtbahnstrecke vom westlichen in den östlichen Enzkreis untersuchen lassen.