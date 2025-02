Hauseinsturz in Stutensee - Bewohner unter Trümmern eingeklemmt

Beim Einsturz eines Einfamilienhauses in Stutensee-Spöck (Kreis Karlsruhe) ist heute Morgen ein Bewohner unter den Trümmern eingeklemmt worden. Die Feuerwehr versucht derzeit das Opfer zu befreien.

In Stutensee-Spöck im nördlichen Landkreis Karlsruhe ist heute Morgen ein Einfamilienhaus eingestürzt. Nach ersten Informationen der Polizei befindet sich ein Mensch unter den Trümmern, die Person sei ansprechbar, über den Gesundheitszustand könne derzeit keinen Angaben gemacht werden.

Eingeklemmter lebte in Haus

Bei der eingeklemmten Person handelt es sich um einen 73-jährigen Mann, der in dem Haus wohnte. Die Rettungskräfte stehen in ständigem Kontakt zu ihm. Ob der Mann bei dem Einsturz verletzt wurde, ist laut Polizei noch unbekannt.

Polizei vermutet Unglücksfall

Die Polizei geht aktuell von einem Unglück aus, die Ursache für den Einsturz ist bislang unbekannt, das Haus sei an das Gasnetz angeschlossen. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten in Stutensee-Spröck sind derzeit in vollem Gange. An der Unglücksstelle ist auch das THW im Einsatz. Laut Polizei gestalten sich die Rettungsarbeiten als schwierig, weil die noch stehenden Teile des Gebäudes einsturzgefährdet sind.

Wie es weiter heißt, wurden angrenzende Häuser offenbar nicht beschädigt. Anwohner hatten am Morgen um 5:50 Uhr einen großen Knall gehört und die Feuerwehr alarmiert.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.