Zwei Menschen bei Brand von zwei Wohnhäusern in Rheinstetten verletzt

In der Silvesternacht sind in Rheinstetten (Landkreis Karlsruhe) zwei Doppelhaushälften in Brand geraten. Dabei wurden zwei Menschen verletzt.

Am Montagmorgen sind in Rheinstetten (Landkreis Karlsruhe) zwei Menschen beim Brand zweier Doppelhaushälften verletzt worden. Eine Bewohnerin und ein Bewohner wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, wie Feuerwehr und Polizei mitteilten. Feuer greift auf Haus in Rheinstetten über Zunächst brannte nach Angaben der Polizei eine Terassenüberdachung an den beiden Doppelhaushälften. Das Feuer griff dann auf die Häuser über. Beide Gebäude sind laut der Feuerwehr unbewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf bis zu eine Million Euro. Insgesamt waren über 60 Einsatzkräfte mit 14 Fahrzeugen im Einsatz. Karlsruhe Millionenschaden nach Brand in Bühl Silvester: Polizei zählt Hunderte Einsätze im Raum Karlsruhe, Pforzheim und Rastatt Die Polizei in Karlsruhe spricht von einem unauffälligen Jahreswechsel von 2023 in 2024. Trotzdem mussten Einsatzkräfte im Raum Karlsruhe, Pforzheim und Bühl Hunderte Male ausrücken. Brandursache noch unklar Die genaue Ursache für den Brand ist noch nicht bekannt. Hinweise auf eine vorsätzliche Tat gebe es bislang nicht, so die Polizei. Die Ermittlungen laufen.