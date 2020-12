Beim Brand eines Dachgeschosses in Rheinmünster-Greffern ist am Samstagabend laut Polizei ein Schaden in Höhe von 300.000 Euro entstanden. Kurz nach 19 Uhr brach das Feuer aus bisher ungeklärter Ursache aus und griff schnell auf das gesamte Dach über. Sechs Menschen konnten das Haus verlassen. Ein 28-Jähriger erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten mehrere Stunden. Nach Angaben der Polizei in Offenburg wurden auch die Wohnungen im ersten Obergeschoss und im Erdgeschoss durch Rauch und Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen. Da das Haus unbewohnbar ist, kamen die Bewohner in Notunterkünften unter.