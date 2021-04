per Mail teilen

Im Karlsruher Rheinhafen gibt es genau ein einziges Hausboot. Das wurde bis vor zwei Jahren von Josef Kapferer bewohnt, einem ehemaligen Schifffahrtsunternehmer. Er starb 2018 und jetzt muss das Hausboot weg.

Keiner konnte so schöne Geschichten über die Seefahrt und den Rhein erzählen wie Josef Kapferer, sagt der stellvertretende Karlsruher Hafendirektor Gerhard Hildebrand. Er hat den Kapitän, wie Kapferer in den Kneipen am Rheinhafen hieß, bis zu seinem Tod begleitet. "Der Josef war sein Geld wert, er hat gerne Geschichten erzählt, wahre und halb wahre, dazu Gitarre gespielt und die Leute unterhalten", erzählt Gerhard Hildebrand über das Original im Karlsruher Rheinhafen.

Dort hat er gewohnt, auf einem Schiff, das er vor 40 Jahren aus Holland nach Karlsruhe brachte und zum Hausboot umbaute. Die "Bastei" hat alles, was man zum Leben braucht: Kachelofen, Eckbadewanne und einen tollen Ausblick auf den Rheinhafen. Seit dem Tod Josef Kapferers liegt das Boot verlassen im Hafenbecken vier, direkt an der Schiffswendestelle.

Das Boot soll abgeschleppt und verschrottet werden

Dort ist es im Weg und deshalb soll das Boot möglichst bald dort weg. Nach dem Tod des Kapitäns vor zweieinhalb Jahren fiel das Hausboot mangels Erben an das Land Baden-Württemberg. Das muss sich nun um die Entsorgung kümmern. Darüber ist die Hafenverwaltung in Gesprächen mit dem Vermögens- und Liegenschaftsamt des Landes, so Hafendirektorin Patricia Erb-Korn.