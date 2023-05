Nach der Eröffnung im März sind im „Haus der Jungen Pflege“ in Kuppenheim die ersten Bewohner eingezogen. Zusammen mit Pflegern und Betreuern entsteht hier ein zweites Zuhause.

Links sitzt eine große Plüschmaus auf dem Stuhl, rechts prangen Fanartikel von Bayern München auf dem Regal: Ein Blick ins Zimmer von Michael Degelmann. Zusammen mit seiner Frau Tatjana wohnt er im "Haus der Jungen Pflege" in Kuppenheim. Die Zimmer durften sie sich nach eigenen Wünschen einrichten.

Jahrelange Suche nach passender Pflegeeinrichtung

Tatjana ist an Multiple Sklerose erkrankt, Michael hat bereits drei Herzinfarkte hinter sich. Drei Jahre lang war das Ehepaar auf der Suche nach einer passenden Bleibe. In Kuppenheim sind sie schließlich fündig geworden.

"Wir hatten hier wirklich Glück, genommen zu werden."

Anfangs hatten beide noch ihre Unsicherheiten. "Wir sind halt noch ein bisschen mobiler und dachten erst, wir passen hier vielleicht nicht rein", erklärt die 46-Jährige. In die Gemeinschaft seien sie aber gut aufgenommen worden. Sogar neue Freundschaften seien bereits entstanden, sagt Tatjana. „Sehr viele sogar“, bekräftigt Michael. "Man ist nicht mehr alleine."

Tatjana und Michael Degelmann sind glücklich über ihre Plätze im "Haus der Jungen Pflege" in Kuppenheim SWR Greta Hirsch

Offeneres Konzept für junge Menschen

Wurden junge pflegebedürftige Menschen in der Vergangenheit häufig auch in Einrichtungen für Senioren untergebracht, geht man im "Haus der Jungen Pflege" individuell auf die Bedürfnisse der Zielgruppe 18 bis 60 Jahre ein. So gibt es beispielsweise keine strikt festgelegte Frühstückszeit. Wer morgens länger schlafen will, holt das Frühstück einfach später nach.



Einkaufen im Supermarkt? Eine Busfahrt in die Nachbarstadt? Bewohner sind selbstständiger, bekommen bei Bedarf aber auch Hilfe und Unterstützung von Pflegern und Betreuern.



Ein "Leuchtturmprojekt" - nicht nur für den Landkreis Rastatt, sondern für ganz Baden-Württemberg, wie Kuppenheims Bürgermeister Karsten Mußler (parteilos) bereits bei der Eröffnung vom "Haus der Jungen Pflege" Anfang März betonte.

Mit Herz und Leidenschaft bei der Arbeit

Dass sich hier jeder wohlfühlt, dafür sorgt Suzi Schönherr. Als Alltagsbetreuerin gehört sie zum Team der Jungen Pflege. Noch vor wenigen Monaten arbeitete die 57-Jährige mit älteren Menschen zusammen, jetzt liegt ihr Fokus bei einer jüngeren Zielgruppe. Ein Jobwechsel, für den sie sich bewusst entschieden hat. "Ich bin mit Herz dabei", sagt sie. "Und ich denke, dass ist ganz wichtig." Ihrer Arbeit und der von Millionen anderen Menschen, die in der Pflege tätig sind, ist der Internationale Tag der Pflege am 12. Mai gewidmet.

Suzi Schönnherr hat für die Bewohnerinnen und Bewohner immer ein offenes Ohr SWR Greta Hirsch

Junge Pflege aufgeteilt in fünf Wohngruppen

Insgesamt bietet die junge Einrichtung Platz für 73 Bewohnerinnen und Bewohner und ist unterteilt in fünf Wohngruppen. Hinzu kommen sechs Wohneinheiten mit acht Plätzen für ambulantes betreutes Wohnen.



Noch sind nicht alle Zimmer bezogen. Nach und nach wird die Gemeinschaft aber weiter anwachsen – und neue Freundschaften werden entstehen.