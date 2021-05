Das Hauptzollamt Karlsruhe hat mit Einnahmen in Höhe von 7,2 Milliarden Euro im vergangenen Jahr ein Rekordergebnis erzielt. Es ist damit das einnahmestärkste Hauptzollamt in Baden-Württemberg. Die Pandemie hat spürbare Folgen. So wurden mit 4,5 Millionen Stück deutlich mehr Pakete aus dem Ausland abgefertigt. Ein Zuwachs von 300.000, offensichtlich aufgrund des Online-Handels. Anzeigen wegen Schwarzarbeit verdoppelten sich. Hier gab es 3.500 Strafverfahren und Bußgelder in Höhe von 37 Millionen Euro. Bei Kontrollen in Landwirtschaft, Abfallentsorgung und bei Paketdiensten wurden 45 Prozent mehr Verstöße gegen den Mindestlohn festgestellt. Schließlich hat der Zoll drei Mal so viele geschmuggelte Zigaretten beschlagnahmt wie 2019.