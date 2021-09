per Mail teilen

Nachdem erste frühe Rebsorten bereits geerntet wurden, hat für die allermeisten Winzer im Land am Montag die Hauptlese begonnen. Wetterbedingt ist der Start allerdings holprig.

Statt der eigentlichen Weinlese heißt es erst einmal Beeren aussortieren. Weil es in der Nacht zum Sonntag geregnet hatte, sind im Weingut Kopp in der Nähe von Baden-Baden die Trauben noch zu nass zum ernten. Deshalb laufen am Montag nur Vorarbeiten – zum Beispiel müssen erstmal die faulen Beeren abgezupft werden. Und davon gibt es jede Menge. Wegen des feuchten Wetters kämpfen die Winzer bereits den ganzen Sommer über gegen Krankheiten und Pilzbefall.

"Für Bio-Betriebe war das natürlich nochmal eine besondere Herausforderung. Wir haben es gut gemeistert, aber es war wirklich kräftezehrend."

Der falsche Mehltau macht den Bio-Winzern zu schaffen

Das nasse Sommerwetter hat besonders den Bio-Weinbaubetrieben zu schaffen gemacht. Der falsche Mehltau hat in manchen Lagen bis zu 50 Prozent des Ertrags gekostet. Jetzt sorgt der Regen dafür, dass die Beeren relativ schnell anfangen zu faulen. Deshalb müssen sich die Winzer bei der Lese beeilen.

Gerade die Rotweinsorten, wie Spätburgunder, brauchen eigentlich viel Sonne, deshalb wird es wohl weniger Flaschen davon geben. Für Weißweine, wie Riesling, erwarten die Winzer einen ganz guten Ertrag. Doch was sie zur Lese jetzt eigentlich gar nicht gebrauchen können, ist noch mehr Regen.