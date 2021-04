Die neue Hauptfeuerwache in Karlsruhe geht am Mittwoch offiziell in Betrieb. Der Neubau im Osten Karlsruhes wurde für rund 63 Millionen Euro in viereinhalb Jahren errichtet. Am Nachmittag ziehen die Einsatzfahrzeuge der Karlsruher Berufsfeuerwehr mit eingeschaltetem Blaulicht in ihr neues Domizil ein. Die 95 Jahre alte Hauptfeuerwache in der Innenstadt war zu klein geworden. Die Neue bietet den rund 140 Mitarbeitern und dem Fuhrpark mehr Platz und modernere Technik. Sie liegt verkehrsgünstiger, so dass die Brandbekämpfer schneller an ihren Einsatzorten sein können. Am neuen Standort ist die Hauptfeuerwache mit der Integrierten Leitstelle vereint, die vor drei Jahren eingeweiht wurde.