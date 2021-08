Der Ortschaftsrat von Haueneberstein (Kreis Rastatt) beschäftigt sich in seiner Sitzung am Mittwochabend mit der geplanten Ansiedlung eines Amazon-Verteilzentrums im Gewerbegebiet. Da der Platz in der Nähe eines möglichen Standorts für das neue Klinikum Mittelbaden liegt, könnte dies das Aus für die Pläne des Internet-Händlers bedeuten. Wegen der zu erwartenden Lärmentwicklung will der Ortschaftsrat jetzt den Bebauungsplan ändern.