Der Karlsruher Zoo verliert mit Hans und Gabriele Gass eine große Attraktion

Im Karlsruher Zoo geht eine Ära zu Ende. Nach über 55 Jahren werden die beiden Gastronomen Hans und Gabriele Hass das Restaurant Zoo Terrassen aufgeben.

Der Karlsruher Zoo verliert eine Attraktion. Das sehen auch viele Besucher so. Es soll sogar welche geben, die haben ihre Jahreskarte nur deshalb gekauft, weil sie bei Hans und Gabriele Gass so gerne verweilen. Ohne Kochmütze auf dem Kopf kennt Hans Gass niemand im Zoo. Sein Vater hatte das Restaurant vor 70 Jahren übernommen , deshalb war der Zoo schon sein zweites Zuhause, als er noch ein kleiner Junge war.

Er bekochte früher den englischen Hochadel

Gabriele Gass war früher einmal Ballettstudentin. Später wurde sie Gastgeberin aus Leidenschaft. Sie hat einen Mann an ihrer Seite, der als junger Koch neun Jahre in Londoner Luxushotels für den britischen Hochadel Büffets kreierte. Das färbt natürlich ab auf das Karlsruher Zoorestaurant. Hier setzt man auf Qualität und Akribie, mit viel Liebe zum Detail.

Nach über 55 Jahren hören sie auf. Das Ehepaar Gass in den Karlsruher Zoo-Terrassen ist eine Legende SWR

"Ich hatte mal vier Damen, die haben gefrühstückt, die haben reklamiert, wo bleiben die Eier. Da habe ich gesagt: Gemach, die Henne wird gerade in den Kreißsaal geschoben. Da haben sie gelacht. Und wenn Menschen lachen, ist alles andere vergessen."

Leider können Hans und Gabriele Gass mit 86 und 70 Jahren nicht mehr so, wie vor einem halben Jahrhundert, als sie ihre Arbeit im Karlsruher Zoo Restaurant begonnen haben. Ende Februar ist deshalb Schluss. Hans Gass will mit seiner Gabriele auch noch mal was anderes erleben. Verständlich, aber schmerzhaft für die Kundschaft.



Viele Gäste haben sich angekündigt, bevor der letzte Vorhang fällt. Und die bange Frage ist. Was dann? Es wird jedenfalls nicht ganz einfach werden, würdige Nachfolger zu finden.