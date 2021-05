per Mail teilen

Der Rastatter Kreistag hat mehrheitlich für die Schließung der Handelslehranstalt Gernsbach gestimmt. Damit wird die Schule spätestens zum Ende des Schuljahres 2022/23 geschlossen. Nach zweistündiger Debatte haben sich die Kreisräte für die Schließung entschieden. Wie das Landratsamt mitteilt, können die aktuellen Schüler an der Handelslehranstalt Gernsbach noch ihre Abschlüsse machen. Der Betrieb läuft also geordnet aus. Die vorhandenen Bildungsgänge bleiben demnach erhalten und werden an drei andere Berufsschulen des Landkreises Rastatt verlegt. Hauptargument für die Schließung waren stetig sinkende Schülerzahlen. Der Betriebsrat des Gaggenauer Mercedes-Benz-Werks hatte sich zuletzt für den Erhalt der Handelslehranstalt ausgesprochen.