Mühlen in Knittlingen und Ubstadt-Weiher melden Hamsterkäufe

Mühlenläden im Landkreis Karlsruhe und im Enzkreis bestätigen Hamsterkäufe wegen des Ukraine-Krieges. Weil viele Supermarktregale leer sind, erleben Mühlen in Ubstadt-Weiher oder Knittlingen einen Ansturm wie zu Beginn der Corona-Pandemie.

Egal ob Störrmühle Knittlingen oder Mühle Dewald in Ubstadt-Weiher/Stettfeld: seit gut einer Woche haben die Mühlen Hochkonjunktur. Weil in den Supermärkten häufig die Regale für Klopapier, Nudeln, Öl und Mehl leer gefegt sind, kaufen viele Verbraucher jetzt direkt bei den Erzeugern. Die Mühle in Stettfeld verzeichnet derzeit nach eigenen Angaben ein Umsatzplus von bis zu hundert Prozent. vor dem Mühlenladen bilden sich vereinzelt sogar längere Kundenschlangen.

Kundenschlange vor dem Mühlenladen Dewald in Ubstadt-Weiher SWR

Hamsterkäufe werden noch mindestens eine Woche anhalten

Ein Mitarbeiter der Störrmühle in Knittlingen bestätigt die Entwicklung. Nach seiner Einschätzung wird der Run auf Grundnahrungs-und Versorgungsmittel noch mindestens eine Woche anhalten. In Einzelfällen versuchten Kunden, Mehl gleich zentnerweise nach Hause zu tragen. Manche Vorräte seien auf ein halbes Jahr ausgelegt.

Klopapier, Nudeln, Öl und Mehl sind wieder Mangelware in den Supermärkten. Wegen des Krieges in der Ukraine kommt es zu Hamsterkäufen. SWR

"Das geht noch so lange, bis alle Hamstereinkäufer ihre Hamsterkäufe erledigt haben".

Kornelia Dewald von der Mühle in Stettfeld berichtet, dass wegen der leeren Supermarktregale vereinzelt auch schon besorgte Pizzabäcker oder Kindertagesstätten bei ihr angerufen hätten, um sich einen Mehlvorrat zu sichern. Sie habe den Effekt schon zu Beginn der Corona-Pandemie erlebt. Das sei jetzt wieder genau das gleiche, sagt die Getreidehänderlin. Um nicht selbst in Lieferschwierigkeiten zu geraten, ist die Verkaufsmenge in Stettfeld in ihrer Mühle derzeit auf fünf Kilo einer Mehlsorte pro Haushalt beschränkt.

Es gibt eigentlich gar keine Mehlknappheit

Das Verrückte an der aktuellen Situation: eigentlich gibt es überhaupt keine Mehlknappheit- nicht in Deutschland und auch nicht in Mittelbaden, betont Kornelia Dewald. Der Ukrainekrieg habe viele Kunden besorgt. Deshalb legten sie zuhause wieder Vorräte an. Und deshalb komme es zu Hamsterkäufen und damit zu kurzfrisitgen Lieferengpässen in den Supermärkten. Und die Mühlen selber kämen mit dem Abfüllen kaum hinterher, berichtet die Getreidehändlerin.

"Es gibt definitiv genügend Getreide. Die letzte Ernte war gut und auch dieses Jahr sollte es zu keiner Knappheit kommen."

Der Getreidemarkt sei ein weltweiter Markt, erklärt die Expertin. Der russische und ukrainische Lieferstopp hätten zwar zu kurzfristigen Verwirrungen auf dem Markt geführt. Allerdings takte sich der Markt ein und suche andere Quellen und Lieferwege. Das sei kein Problem.

Hohe Energiepreise werden auch das Mehl teurer machen

Allerdings könnte sich das Mehl in diesem Jahr deutlich verteuern, sagt Kornelia Dewald. Grund seien die hohen Energiepreise. Viele Mühlen könnten zu den vereinbarten Konditionen nicht mehr produzieren und auch die Auslieferung werde sich verteuern, prognostiziert Dewald.