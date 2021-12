Die Rhein-Neckar Löwen treffen in der Runde der letzten Acht des DHB-Pokals auf den Rekordmeister THW Kiel. Dies ergab die Auslosung am Freitagvormittag. Die Viertelfinal-Partien sind für das Wochenende des 5. und 6. Februar 2022 angesetzt. Löwen-Trainer Klaus Gärtner sprach von einem Hammerlos. Zuletzt hatte seine Mannschaft in Kiel am vergangenen Wochenende verloren.