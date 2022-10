Karlsruher Hallenbau-Festival - Die Jubiläen!

per Mail teilen

Das Karlsruher Zentrum für Kunst und Medien (ZKM), die Städtische Galerie und die Hochschule für Gestaltung (HfG) feiern Jubiläum - und das zusammen. Unter dem Titel "Hallenbau-Festival" finden dieses Wochenende zahlreiche Aktionen statt.

Ob Führung, Gaming, Rallye oder Künstlerbuchflohmarkt, für Kinder oder Erwachsene: Die drei Institutionen in der ehemaligen Munitionsfabrik haben sich ins Zeug gelegt, um gemeinsam ein Programm zusammenzustellen, das das feiert, was sie eint - die Kunst.

Von Freitagabend bis Sonntagnachmittag bietet das Hallenbau-Festival Kultur über alle Sparten: Ausstellungen, Filme, Konzerte, Vorträge, Debatten, Führungen, Rückblicke und Ausblicke.

Von Barock bis zur iranischen Protest-Performance, zwei neue Ausstellungen und internationale Gäste: Die Jubiläumsaktion soll zeigen, wie weit sich der Standort in der Südweststadt seit Beginn der 90er Jahre entwickelt hat. Der Eintritt in die Museen ist am ganzen Wochenende kostenlos.