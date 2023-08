Wappen im Bürgersaal - Hakenkreuz in Bretten provisorisch abgedeckt

per Mail teilen

Die Stadt Bretten hat ein Hakenkreuz auf einem Wappen im Rathaus provisorisch abgedeckt. Es ist Teil einer Wappen-Serie aus der Stadtgeschichte Brettens, die dort ab 1938 angebracht wurde.

Ein Hakenkreuz auf einem Wappen am Fenster des Bürgersaals im Brettener Rathaus (Landkreis Karlsruhe) ist von der Stadtverwaltung abgedeckt werden. Das Wappen gehört zu einer Serie, die die Brettener Stadtgeschichte darstellt. Um das Hakenkreuz gibt es seit Wochen eine politische Diskussion in der Stadt.

Diskussion im Brettener Gemeinderat über Hakenkreuz im Bürgersaal

Anlass für die von Oberbürgermeister Martin Wolff (parteilos) getroffene Entscheidung, das Wappen zu verdecken, ist eine vorangegangene Diskussion im Gemeinderat. Stadtrat Tom Rebel (Freie Wähler Vereinigung FWV) hat die Diskussion angestoßen. Im historischen Kontext sei die Darstellung von Hakenkreuzen zwar erlaubt, laut Rebel sollte aber kein Hakenkreuz an einem Ort gezeigt werden, an dem öffentliche Veranstaltungen wie Lesungen und Vorträge stattfinden.

Das Hakenkreuz auf dem Wappen ist von außerhalb des Gebäudes nicht zu erkennen. Von innen dagegen ist es deutlich sichtbar. Das Nazi-Symbol auf dem Wappen sei ihm schon früher aufgefallen und dabei bitter aufgestoßen, so der Stadtrat weiter.

"Ich will das dort nicht sehen. Da werden Lesungen gemacht, oft auch zu humanitären Themen, und wenn der Vorhang nicht zu ist, dann muss ich da schwarz auf rot dieses Hakenkreuz sehen."

Das Wappen mit dem Hakenkreuz am Fenster des Bürgersaals im Brettener Rathaus Pressestelle Stadtarchiv Bretten

Hakenkreuz im Bürgersaal in der Nachkriegszeit geschwärzt

Laut Stadtarchivar Alexander Kipphan stammt das Wappen mit dem Hakenkreuz aus dem Jahr 1938. Das Hakenkreuz sei in der Nachkriegszeit geschwärzt worden. Im Jahr 1986 sei das Wappen renoviert und wieder an derselben Stelle zwischen den anderen angebracht worden. Damals habe es keine Diskussion darüber gegeben, nur Einzelne hätten sich beschwert.

"Ich finde, an dieser Stelle sollte kein Hakenkreuz sein, wenn dort öffentliche Veranstaltungen stattfinden."

Das Fenster mit 13 Wappen im Bürgersaal des Brettener Rathauses Pressestelle Stadtarchiv Bretten

Da der Gemeinderat derzeit in der Sommerpause ist, wird es vor Herbst keine endgültige Entscheidung in diesem Fall geben. Aus diesem Grund hat Oberbürgermeister Martin Wolff (parteilos) veranlasst, das Hakenkreuz zunächst provisorisch abzukleben. Am Dienstagabend wurde das Symbol im Beisein von Bürgermeister Michael Nöltner (CDU) abgedeckt.