Hakenkreuz in Bretten wird provisorisch abgedeckt

Anlass für die Entscheidung ist eine vorangegangene Diskussion im Gemeinderat. Gemeinderatsmitglied Tom Rebel hat die Diskussion angestoßen. Im historischen Kontext ist die Darstellung von Hakenkreuzen zwar erlaubt, laut Rebel sollte aber kein Hakenkreuz an einem Ort dargestellt werden, an dem öffentliche Veranstaltungen wie Lesungen und Vorträge stattfinden. Da der Gemeinderat derzeit in der Sommerpause ist, wird es vor Herbst keine Entscheidung in diesem Fall geben. Aus diesem Grund hat Oberbürgermeister Martin Wolff veranlasst, dass das Hakenkreuz zunächst provisorisch abgeklebt wird. Laut eines Sprechers der Stadt Bretten soll das bis spätestens Mittwoch / im Laufe des heutigen Tages passieren.