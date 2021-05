Eine 48-jährige Frau aus dem Landkreis Karlsruhe muss unter anderem wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis. Das hat das Landgericht Karlsruhe entschieden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Mutter ihre zwölfjährige Tochter in neun Fällen sexuell missbraucht hat. Zudem habe sie die Taten zum Teil gefilmt und die Videos verbreitet. Die Mutter war bei Ermittlungen gegen eine andere Person in Österreich aufgeflogen. Im Juni 2020 durchsuchten Ermittler die Wohnung der damals 47-Jährigen im Landkreis Karlsruhe, trafen die Beschuldigte selbst aber nicht dort an. Die Frau wurde schließlich in Berlin vorübergehend festgenommen. Ihre Tochter kam in staatliche Obhut. Der Prozess fand größtenteils unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.