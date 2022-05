Haftbefehle nach Supermarkt-Überfall erlassen

Die Polizei hat am Montagnachmittag zwei Männer bei Bad Liebenzell (Kreis Calw) wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung festgenommen. Sie sollen in Calw-Hirsau einen Supermarkt überfallen haben. Die beiden Tatverdächtigen sollen gegen 17:15 Uhr den Supermarkt betreten und einen Kassierer mit einem messerähnlichen Gegenstand bedroht haben. Der Mann händigte den Tätern daraufhin mehrere hundert Euro aus der Kasse aus, bevor die beiden mit einem Auto flüchteten. Die Polizei konnte kurze Zeit später das Fluchtfahrzeug und die beiden 34 und 37 Jahre alten Männer aufspüren. In dem Auto konnten die Beamten mehrere Beweisstücke sicherstellen. Am Dienstag erließ ein Richter Haftbefehl.