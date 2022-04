Haftbefehl nach versuchter Tötung

per Mail teilen

In Achern (Ortenaukreis) ist eine 26-Jährige offenbar Opfer einer Vergewaltigung und einer versuchten Tötung geworden. Wie die Polizei mitteilte, gilt der Partner der Frau als tatverdächtig. Die Frau aus Achern soll den Angaben zufolge ihren 31-jährigen Partner am Sonntag besucht haben. Die beiden sollen dann in Streit über die gemeinsame Zukunft geraten sein. Danach soll der Mann seine Partnerin zum Sex gezwungen und danach mehrfach bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und ihr mit dem Tode gedroht haben. Nachbarn wurden offenbar durch die Hilfeschreie der Frau aufmerksam und traten die Wohnungstür ein. Die Frau kam ins Krankenhaus. Gegen den 31-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen.