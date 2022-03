Haftbefehl nach tödlichem Streit

Nach dem tödlichen Streit am Dienstag in Pforzheim wurde gegen den 28-jährigen Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen. Der Mann soll einen 19-Jährigen getötet haben. Nach dem Verdächtigen wurde seit Donnerstag intensiv gesucht. Am Freitagmorgen wurde zunächst seine Wohnung durchsucht, anschließend wurde der 28-Jährige festgenommen. Am Samstagvormittag erließ der zuständige Haftrichter beim Amtsgericht Karlsruhe einen Haftbefehl. Der 28-Jährige, der bislang keine Angaben zur Sache gemacht hat, befindet sich nun in Untersuchungshaft. Nach ersten Ermittlungen sollen die beiden Männer am frühen Dienstagmorgen vor einem Lokal in der Pforzheimer Innenstadt in Streit geraten sein. Im Lauf der Auseinandersetzung wurde der 19-Jährige tödlich verletzt. Der jetzt festgenommene Verdächtige war von einer Überwachungskamera aufgenommen worden. Die Hintergründe des Streits sind noch unbekannt.