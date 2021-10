Haftbefehl nach Steinwürfen erlassen

Nach den Steinwürfen auf eine Straße in Karlsruhe ist gegen eine 22 Jahre alte Frau Haftbefehl erlassen worden. Der Vorwurf lautet auf versuchten Mord und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, teilte die Polizei mit. Die Frau soll von einer Bahnbrücke am Karlsruher Hauptbahnhof aus etwa zehn Zentimeter große Schottersteine auf die Fahrbahn geworfen haben. Einer der Steinbrocken traf die Frontscheibe eines Autos in Kopfhöhe des Fahrers, der seinen Wagen jedoch unverletzt zum Stehen bringen konnte.