Haftbefehl: 35-Jähriger soll Ex-Partnerin in Karlsruhe gewürgt und entführt haben

In Karlsruhe sitzt ein 35-Jähriger seit Dienstag in Untersuchungshaft. Er soll seine Ex-Partnerin verletzt und entführt haben.

Ein 35-jähriger Tatverdächtiger ist am Montagnachmittag vorläufig festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe wirft ihm versuchten Totschlag mit gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung vor. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll der Mann am Montagmorgen seiner ehemaligen Lebenspartnerin in Karlsruhe aufgelauert und sie bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben.

Entführung im Kleintransporter nach Stuttgart

Anschließend soll der Mann das Opfer gefesselt, in einen Kleintransporter eingeladen und nach Stuttgart gefahren haben. Weil er dachte, dass die Frau tot sei, legte er sie in einer Tiefgarage ab und flüchtete. Die Frau konnte sich im weiteren Verlauf aus eigener Kraft befreien und in eine nahegelegene Arztpraxis retten. Die 34-jährige Frau erlitt bei dem Vorfall nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei keine lebensbedrohlichen Verletzungen.

Fahndungsmaßnahmen enden mit Festnahme an der A5

Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein und konnte den Verdächtigen auf einem Autobahnparkplatz an der A5 bei Weingarten (Landkreis Karlsruhe) vorläufig festnehmen. Die Ermittlungen - auch zu den Hintergründen der Tat - dauern an.

Der Verdächtige wurde am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und die Untersuchungshaft anordnete.