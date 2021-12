Baden-Baden: Nach Tod von Sechsjähriger kommt Verdächtiger in Haft

Der 33-Jährige aus Baden-Baden, der für den Tod eines sechsjährigen Mädchens verantwortlich sein soll, wird heute ins Vollzugskrankenhaus Hohenasperg verlegt. Ihm werden Mord und schwere Brandstiftung vorgeworfen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Baden-Baden ist der schwer verletzte Mann am Montag auf der Intensivstation aufgewacht, sodass ihm die vorläufige Festnahme mitgeteilt werden konnte.

Der Mann ist laut Staatsanwaltschaft transportfähig und soll noch am Dienstag nach Erlass des beantragten Haftbefehls ins Justizvollzugskrankenhaus nach Hohenasperg gebracht werden. Dem 33-Jährigen werden Mord an einem sechsjährigen Mädchen und schwere Brandstiftung vorgeworfen. Das Kind war zu Besuch bei der Familie und am frühen Sonntagmorgen tot in der Wohnung gefunden worden - von Rettungskräften, die wegen eines Brandes gerufen worden waren.

Schon bald geriet der Vater in Verdacht

Schon bald gab es erste Verdachtsmomente, dass das Mädchen nicht durch das Feuer, sondern eine vorausgegangene Gewalttat ums Leben kam. Der verdächtige Vater wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sein sechsjähriger Sohn wurde ebenfalls gerettet. Er erlitt eine Rauchgasvergiftung und wird mittlerweile vom Jugendamt der Stadt Baden-Baden betreut.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.