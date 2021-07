Tony Marshall und Co

Weil ein Unbekannter die Tony-Marshall-Häkelpuppe in Baden-Baden zerstört hat, bekommt Häkel-Tony nun zwei Bodyguards an die Seite: Nun stehen alle drei Häkelpüppchen mitten in der Baden-Badener Fußgängerzone - und die Künstlerin bangt um ihr schönes Werk.