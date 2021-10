Hackerangriffe auf Einrichtungen der SRH Holding waren Erpressungsversuch

per Mail teilen

Bei dem Hackerangriff auf Einrichtungen der SRH Holding im September handelte es sich laut eines Sprechers um einen Erpressungsversuch. Betroffen waren unter anderem das Klinikum Karlsbad-Langensteinbach und das SRH Gesundheitszentrum in Waldbronn.

Der Erpressungsversuch richtete sich in erster Linie an die SRH Hochschulen. Daraufhin habe man die Kliniken als Schutzmaßnahme ebenfalls vom Netz genommen. Die Verursacher haben Forderungen gestellt, denen man aber bewusst nicht nachkommen wird, so die Verantwortlichen. Welche Forderungen genannt wurden, wollte der Sprecher der SRH Holding nicht mitteilen. Auch die Höhe der Kosten, die der Hackerangriff verursacht hat, sind bisher noch nicht bekannt.

"Der Erpressungsversuch ging eindeutig von Profis aus"

Aktuell befindet sich das Netzwerk der SRH Holding in der Phase der Wiederherstellung. Das laufe aber laut eines Sprechers reibungslos und nach Plan. Allerdings sei die Kommunikation über E-Mails noch nicht wieder hergestellt.

Sensible Daten rechtzeitig gesichert

In den SRH Kliniken sei es zu keinem Schaden gekommen, das läge unter anderem daran, dass man die Kliniken schnell genug vom Netz nehmen konnte. Daher waren auch die Daten von Patienten gesichert.

Manche Systeme noch nicht wieder einsatzbereit

Im Klinikum Karlsbad-Langensteinbach kehrt man laut Pressesprecher Mischa Lange ebenfalls Schritt für Schritt wieder zu einem normalen Arbeitsalltag zurück, auch wenn Randbereiche wie der E-Mail-Verkehr und Dokumentationssysteme noch nicht wiederhergestellt seien.

Viel Papierkram durch den Hackerangriff

Auf die Patienten soll der Angriff keine direkten Auswirkungen gehabt haben, allerdings sei die Arbeitsweise aktuell eingeschränkt, weil die Patientendokumentation nur auf Papier stattfindet. Dies sei eine große Herausforderung für das Klinikpersonal.