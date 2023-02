Nach Hackerangriff: Wie können sich Schulen in Karlsruhe besser schützen?

per Mail teilen

Nach dem Hackerangriff auf Karlsruher Schulen sollen die betroffenen Server bis Anfang März wieder ans Netz gehen. Wer hinter dem Angriff steckt, ist weiterhin unbekannt.

Die Ursachensuche läuft: Die acht betroffenen Schulserver werden aktuell von der Schadsoftware befreit. Zielsetzung ist laut Stadt, mit den Servern der weiterführenden Schulen möglichst bis zum 8. März 2023 wieder ans Netz zu gehen. Die weiteren Schulen sollen danach folgen.

"Priorität hat die Sicherheit der Daten."

Server an 77 Schulen in Karlsruhe abgeschaltet

Vorsorglich wurden alle Server von 77 Schulen heruntergefahren und werden derzeit auf mögliche Schadsoftware untersucht. Nach derzeitigem Stand wurden keine personenbezogenen Daten gestohlen.

Die Stadt prüft derzeit, mit welchen Maßnahmen sie sich vor künftig vor Hackerangriffen schützen kann: "Ein wesentlicher Kern der aktuellen Überprüfung ist die Analyse der Systemsicherheit. Ob und wenn ja welche Maßnahmen ergriffen werden, wird nach Abschluss der Systemüberprüfung festgelegt", so Tobias Jüngert, Pressesprecher der Stadt Karlsruhe gegenüber dem SWR.

Hacker fordern hohes Lösegeld für die Entschlüsselung

Am vergangenen Wochenende sind die Server von acht Schulen gehackt und verschlüsselt worden. Die Täter fordern je Schule knapp 41.000 Euro Lösegeld. Bislang gibt es keinen Hinweis auf die Täter.

Betroffen von der Cyberattacke sind in Karlsruhe folgende Schulen: die Adam-Remmele-Schule, die Hardtschule, die Schule am Turmberg, die Grundschule Wolfartsweier, das Markgrafen-Gymnasium, die Realschule Neureut, die Erich-Kästner-Schule sowie die Realschule am Rennbuckel.