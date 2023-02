Die Webseite des Flughafens Karlsruhe/Baden-Baden ist seit dem Vormittag zeitweise nicht erreichbar. Ein Sprecher des Flughafens geht von einem Hackerangriff aus.

Bei einem solchen Hackerangriff wird die Internetseite mit so vielen Anfragen überhäuft, dass sie zusammenbricht, so ein Sprecher des Flughafens Karlsruhe/Baden-Baden in Rheinmünster (Landkreis Rastatt). Die Webseite wurde vom Unternehmen deswegen vorsorglich vom Netz genommen, war aber nach kurzer Zeit wieder in Betrieb.

Auch andere Flughäfen in Deutschland wurden attackiert

Demnach waren auch andere Flughäfen betroffen. So wird auch in Nürnberg ein Hackerangriff vermutet. In Nordrhein-Westfalen waren Düsseldorf und Dortmund zeitweise betroffen. Die Fehlersuche läuft dort noch. Die Webseite des Flughafens Erfurt-Weimar wurde abgeschaltet. Der Internetanbieter prüfe, ob es sich um einen Hackerangriff handele, sagte ein Sprecher.

Zweiter Angriff auf Webseite des FKB innerhalb eines Monats

Der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden war Angaben eines Sprechers zufolge Ende Januar bereits Ziel einer solchen Attacke gewesen. Damals habe man sie als politisch motivierte Tat aus Russland eingestuft. Die Attacke damals richtete sich auch gegen weitere deutsche Flughäfen. Der aktuelle Angriff auf den Flughafen hatte nach derzeitigem Stand keine Auswirkungen auf den Luftverkehr.