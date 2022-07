Hackerangriff auf Essenlieferant Apetito

Der Hackerangriff auf den Essenzulieferer "Apetito" aus Rheine hat auch Folgen für die Region Mittelbaden. Mehrere Schulen und Kitas im Raum Rastatt und Durmersheim, eine Sozialstation in Bühl und der DRK-Kreisverband in Rastatt, die jeweils Fertiggerichte von "Apetito" beziehen, müssen sich nun nach Ersatz umsehen. Der Hackerangriff hatte den Server und damit das gesamte IT-System der Essenlieferanten im nordrheinwestfälischen Rheine lahmgelegt. Betroffen sind auch die Karlschule und die Gustav-Heinemann-Schule in Rastatt, die von diesem Anbieter täglich 390 Essen beziehen. Nach Auskunft der Stadt sei das Mittagessen für die Kinder aber vorläufig noch durch Vorräte sichergestellt. Auch das Schulzentrum und drei Kitas in Durmersheim sind nun auf der Suche nach Ersatz für 400 Mittagessen pro Tag. Die Gemeinde hat einen entsprechenden Notfallplan aufgestellt. Der DRK-Kreisverband Rastatt, der täglich 140 Essen auf Rädern ausliefert, hatte bei seiner Suche Glück. Eine Bühler Metzgerei springt kurzfristig ein und wird die benötigten Ersatz-Menüs bereitstellen.