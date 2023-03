per Mail teilen

In Stutensee-Blankenloch (Landkreis Karlsruhe) wurde das Thomas-Mann-Gymnasium nach einem Brand in einem Biologieraum geräumt. Eine Pinnwand hatte Feuer gefangen. Verletzt wurde niemand.

Nach Angaben der Polizei hat es am Donnerstagmorgen in Stutensee-Blankenloch im Thomas-Mann-Gymnasium gebrannt. In einem Biologieraum hatte eine Pinnwand Feuer gefangen. Daraufhin wurde die Schule geräumt. 1.200 Schüler und Lehrer waren laut der Stadtverwaltung davon betroffen.

Ursache für Feuer noch nicht bekannt

Das Feuer konnte gelöscht werden. Der Sachschaden wird laut der Stadt Stutensee auf 5.000 bis 7.000 Euro geschätzt. Der Unterricht soll heute wieder weiter gehen. Bislang ist noch unklar, warum das Feuer ausgebrochen war.