Trotz klirrender Kälte und eisigem Wind wagen sich am Sonntag einige Wintersportler auf die Pisten entlang der Schwarzwaldhochstraße. Belohnt werden sie zum Teil mit Neuschnee.

Minus sechs Grad zeigt das Thermometer am Skilift Seibelseckle an der Schwarzwaldhochstraße am Sonntag zwischenzeitlich an. Dazu peitscht ein kräftiger Ostwind über die Pisten. Hartgesottene Ski-Fans lassen sich davon aber nicht abhalten: Sie freuen sich, dass nach drei Wochen endlich wieder etwas Neuschnee fällt.



Dazu gehört auch Frederic Rödelsperger. Am letzten Ferientag in Baden-Württemberg freut sich der Skifahrer besonders darüber, den Kopf auf der Piste noch einmal ausschalten zu können:

"Man kann es nur empfehlen - auch bei schlechtem Wetter. Skifahren ist immer gut!"

Liftbetrieb auch am Skizirkus Unterstmatt

Doch nicht nur am Seibelseckle freut man sich über Neuschnee: Auch am Skizirkus Unterstmatt fallen ein paar Flocken. Allerdings nicht viele, erklärt ein Mitarbeiter auf SWR-Anfrage. Mit Kunstschnee muss weiterhin nachgeholfen werden.



Der Liftbetrieb soll aber auch in den kommenden Tagen weiterlaufen. Geöffnet ist die Piste am Montag und Dienstag zwischen 9:00 und 20:00 Uhr.

Trotz eiskalter Temperaturen finden sich am Sonntag einige Skifahrer am Seibelseckle auf der Piste. SWR Martin Besinger

Entspannte Verkehrssituation an der Schwarzwaldhochstraße

Die Verkehrslage für Autofahrer entlang der B500 sei am Sonntag entspannt, erklärte ein Sprecher der Polizei Offenburg gegenüber dem SWR. In Abstimmung mit dem Landratsamt und den Städten sei man bereits am Freitag zu dem Entschluss gekommen, keine Maßnahmen aufgrund der zu erwartenden schlechten Schneelage in die Wege zu leiten.