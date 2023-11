Gute dm-Bilanz im Jubiläumsjahr

Keine Angaben zum Gewinn- das ist bei dm üblich. Das Karlsruher Unternehmen kündigte aber an, allein in Deutschland 40 neue Märkte eröffnen zu wollen. Derzeit arbeiten europaweit in 14 Ländern knapp 80.000 Menschen in mehr als 4.000 dm Drogeriemärkten und in den Zulieferbetrieben. Neben den stationären Märkten will der Drogeriemarktkonzern seinen online Handel inklusive Abholstationen und Expressabholung ausbauen. Ziel des Unternehmens sei es, in allen europäischen Ländern, in denen dm vertreten ist, günstigster Anbieter für Drogerieartikel zu werden. Außerdem wolle dm seinen Auftritt in den ausländischen Filialen modernisieren